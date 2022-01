0:1 gegen Wolverhampton : Rangnick verliert erstmals mit Manchester United

Manchester Manchester United hat erstmals unter der Regie von Ralf Rangnick ein Spiel in der Premier League verloren. Nach schwacher Leistung gingen die Wolverhampton Wanderers als Sieger vom Platz.

Manchester United hat unter Trainer Ralf Rangnick die erste Niederlage kassiert. Am Montag unterlag United im Old Trafford überraschend den Wolverhampton Wanderers mit 0:1 (0:0) und rutschte auf Platz 7 der Tabelle der Premier League ab. Den entscheidenden Treffer erzielte der Portugiese Joao Moutinho in der 81. Minute mit einem Schuss aus 17 Metern Entfernung.