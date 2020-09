Zakaria wohl 2021 weg : Kramer und Neuhaus sind Gladbachs Zentrale der Zukunft

Mönchengladbach Wegen der Verletzung von Denis Zakaria sind Christoph Kramer und Florian Neuhaus aktuell gesetzt. Auch langfristig könnte das die Besetzung im Zentrum sein, weil der Schweizer wohl kaum über 2021 hinaus bei Borussia bleiben wird.

Bis zur Rückkehr von Denis Zakaria wird es noch ein paar Wochen dauern, das hat Marco Rose zuletzt schon angedeutet. „Bei Denis ist es immer schwer, eine Wasserstandsmeldung abzugeben. Was wir mit ihm gemacht haben, hat sehr gut gewirkt, er ist jetzt richtig glücklich, hat in den vergangenen Tagen richtig gut gearbeitet und wird zeitnah wieder auf dem Platz stehen. Dann müssen wir sehen, wie nachhaltig das ist, vielleicht gibt es auch mal einen kleinen Rückschlag. Aber es läuft wohl auf die Länderspielpause im Oktober hinaus“, sagte Borussias Cheftrainer.

Christoph Kramer und Florian Neuhaus bilden in diesen Wochen die Doppel-Sechs, auch in den letzten Spielen der vergangenen Saison waren die beiden ein großer Faktor für das Erreichen der Champions League. Gegen den FC Oberneuland (8:0) haben sie schon gezeigt, wie gut sie harmonieren, dass beide zusammenpassen. Kramer als laufstarker und vor allem auf Sicherheit bedachter, erfahrener Mann mit der besonderen Stärke, bei zweiten Bällen richtig positioniert zu sein. Und Neuhaus als Taktgeber, kreativer Mann und Box-to-Box-Spieler, der auch torgefährlich wird.

Diese Kombination könnte es in der Zukunft öfter geben. Beide Spieler haben in der vergangenen Saison ihren Vertrag verlängert – Kramer bis 2023, Neuhaus sogar bis 2024. Und weil es aller Voraussicht nach Zakarias letzte Saison in Gladbach sein wird, da er sonst 2022 ablösefrei wechseln könnte, sind dies auch die beiden Männer, auf die Borussia langfristig setzen kann.

Die Umsetzung dieses Plans wird dadurch begünstigt, dass sich der Weltmeister von 2014 und der Neu-Nationalspieler auch abseits des Platzes bestens verstehen. Meistens bilden Neuhaus und Kramer eine Fahrgemeinschaft zum Borussia-Park, reisen zusammen aus Düsseldorf, wo sie sich auch häufig privat treffen, nach Gladbach an. Auch in der Vorbereitung auf den Restart nach der Corona-Pause machten sie gemeinsame Sache und absolvierten beispielsweise ihr Laufprogramm gemeinsam am Unterbacher See in der NRW-Hauptstadt.