Rennen, TV-Übertragung, Cockpits, Regeländerungen : Alle Infos zur Formel-1-Saison 2022

Düsseldorf Die Formel-1-Saison 2022 hält einige Neuigkeiten parat. Durch die größten technischen Änderungen seit Jahren in der Rennserie werden ganz neue Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Und es gibt zahlreiche Fahrerwechsel. Wir klären alle wichtige Fragen rund um Rennen, Fahrer und TV-Übertragung.

Wann findet die Formel 1 2022 statt?

Die Formel-1-Weltmeisterschaft 2022 soll am 20. März 2022 mit dem Großen Preis von Bahrain in Sachir beginnen. Es ist die 73. Saison der Formel 1. Das Finale findet voraussichtlich am 20. November 2022 beim Großen Preis von Abu Dhabi statt – deutlich eher als noch im Vorjahr, als das letzte Rennen am 12. Dezember gefahren wurde. In der neuen Saison soll es tatsächlich der Rennkalender mit den meisten Grand Prixs in der Geschichte der Formel 1 werden. 23 Rennen sind zwischen März und November geplant.

Welchen Einfluss haben die Corona-Beschränkungen?

2020 und 2021 hatte die Corona-Pandemie große Auswirkungen auf die Formel-1-Saison: Rennen wurden verschoben oder fielen ganz aus. Es gab teilweise keine Zuschauer, Fahrer und Mechaniker mussten Masken tragen – es wurde ein detailliertes Hygiene-Konzept entwickelt. 2022 wird dieses voraussichtlich fortgeführt, je nach der jeweiligen Corona-Lage. Ob und wie viele Zuschauer an einzelnen Standorten dabei sind, wird auch in der neuen Saison von der Lage und den Beschränkungen vor Ort abhängen.

Welche Teams und Fahrer sind in diesem Jahr dabei?

Titelverteidiger Max Verstappen will im Red Bull erneut um den WM-Titel fahren. Der Vertrag seines Teamkollegen Sergio Perez wurde verlängert, dieser galt ursprünglich nur für eine Saison. Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat sich nach der bitteren Niederlage im Kampf um den WM-Titel 2021 erstmal aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Weggefährten und Experten spekulierten bereits über einen Rücktritt des Mercedes-Piloten. Nach aktuellem Stand (10. Januar 2022) sitzt der Brite aber auch 2022 im Mercedes-Cockpit. Der siebenmalige Weltmeister wird dann einen neuen Teamkollegen haben. Das Team trennte sich nach fünf Jahren von dem Finnen Valtteri Bottas und holte mit George Russell einen Landsmann von Hamilton. Der Mercedes-Junior fuhr drei Jahre für Williams und überzeugte dort mit seinem fahrerischen Talent. Nun holt Mercedes-Teamchef Toto Wolff ihn ins Werksteam.

Bottas ersetzt hingegen bei Alfra Romeo seinen Landsmann Kimi Räikkönen, der seine Karriere nach der Saison 2021 beendete. Alexander Albon kehrt nach einem Jahr in die Formel 1 zurück. 2021 startete der frühere Red-Bull-Pilot unter anderem in der DTM. Nun bekommt der britisch-thailändische Rennfahrer ein Cockpit bei Williams.

Nach seinem ersten Formel-1-Jahr bleibt Mick Schumacher Fahrer für das Team Haas. Er wird gleichzeitig aber auch Ersatzfahrer bei Ferrari und soll dort einspringen, sollten Charles Leclerc oder Carlos Sainz jr. ausfallen. Beide Fahrer der Scuderia haben langfristige Verträge mit dem italienischen Traditionsteam. Auch McLaren setzt langfristig auf Lando Norris und Daniel Ricciardo.

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel bleibt eine weitere Saison beim britischen Aston-Martin-Team. Der frühere Weltmeister Fernando Alonso wird nach seiner Sensationsrückkehr 2021 auch 2022 wieder für Alpine fahren.

Termine der Formel 1 2022 – welche Rennen werden gefahren?

Für die deutschen Formel-1-Piloten und die deutschen Fans wird es auch 2022 wieder kein Heimrennen geben.

Insgesamt umfasst der Rennkalender 23 Grands Prix auf fünf Kontinenten. Das war schon in der Vorsaison so, allerdings mussten dann wegen der Pandemie erneut zahlreiche Rennen abgesagt und verschoben werden. In China, Australien, Kanada, Singapur und Japan konnte nicht gefahren werden. Dafür sprangen teilweise andere Länder ein, so dass man auf 22 Rennen kam.

2022 ist China nun nicht mehr Teil des Rennkalenders. Premiere feiern wird der Grand Prix von Miami in den USA, der für den 8. Mai geplant ist. Da am 23. Oktober auch wieder ein Rennen ist Austin gefahren wird, wird es in der Formel 1 erstmals seit 1984 wieder zwei Rennen in einer Saison in den USA geben.

Nach den Ausfällen in den vergangenen beiden Corona-Jahren sind die Großen Preise in Australien, Japan, Kanada und Singapur für den Rennkalender 2022 wieder vorgesehen. Im australischen Melbourne wird aber nicht wie früher üblich die Saison starten. Der Start ist dort für den 10. April geplant.

Hier finden Sie den vollständigen Rennkalender der Formel 1 für die Saison 2022.

Wo wird die Formel 1 im TV und Live-Stream übertragen?

Der Privatsender RTL wird auch 2022 vier der Rennen live im Free-TV zeigen. Darauf hat sich der Privatsender mit Rechteinhaber Sky geeinigt. Welche vier Rennen bei RTL zu sehen sein werden, steht aber noch nicht fest (Stand 10. Januar 2022) Der Pay-TV-Sender Sky hält die Rechte für die Übertragung der Formel 1 in Deutschland. Sky überträgt die Rennen auch im Internet via SkyGo.

Wer startet als Favorit in die Saison?

Red Bull und Mercedes werden wieder um den Titel fahren. Welchen Einfluss die technischen Änderungen auf die Unterschiede zwischen den Teams haben, muss sich noch zeigen. Möglich, dass 2022 mehr Teams siegfähig sind und auch Ferrari oder etwa McLaren Chancen auf den Titel bekommen.

Topfavoriten sind als Fahrer aber wieder Lewis Hamilton (37) und Titelverteidiger Max Verstappen, der im Verlauf der neuen Saison 25 Jahre alt wird. Auch ihre Teamkollegen Sergio Perez (Red Bull) und George Russel (Mercedes) können um die Weltmeisterschaft fahren. Dafür müssen sich Verstappen und Hamilton aber wohl Fehler erlauben oder Pech mit der Technik haben. Dann sollten ihre Teamkollegen da sein, und die Chance nutzen. Gleiches gilt für Charles Leclerc und Carlos Sainz im Ferrari oder Lando Norris und Daniel Ricciardo von McLaren.

Welche Chancen haben Sebastian Vettel und Mick Schumacher?

Im ersten Jahr bei Aston Martin konnte Ex-Weltmeister Sebastian Vettel nur hier und da mal aufblitzen lassen, dass er vorne mitfahren kann. Meist war das Auto nicht gut genug für Topplatzierungen, mal erlaubte sich Vettel Fahrfehler. Am Ende landete der britische Rennstall nur auf Platz sieben der Teamwertung. Die Ansprüche waren vor der Saison andere und die sollen nun 2022 erfüllt werden. Aston Martins Teambesitzer Lawrence Stroll, dessen Sohn Lance Vettels Teamkollege ist, will eigentlich die Dominanz von Mercedes und Red Bull brechen. Damit dürften sich Vettel und das Team aber auch 2022 schwer tun. Zumal Teamchef Otmar Szafnauer Aston Martin verlassen hat. Ein Nachfolger stand Anfang Januar noch nicht fest. Eine Gruppe von führenden Ingenieuren sollte die Entwicklung am neuen Auto und die Mannschaft zunächst leiten. „Die neuen Regeln bieten 2022 eine große Chance. Aber wir müssen auch realistisch bleiben und dürfen nicht über die Favoritenrolle reden, sondern müssen schauen, wie gut unser Auto ist“, sagte Vettel nach der Saison 2021 und schätzt damit seine Chancen wohl sehr realistisch ein.

Für Mick Schumacher ging es in seiner ersten Saison in der Formel 1 darum, Erfahrungen zu sammeln. Dass das Haas-Team maximal darum kämpfen konnte, nicht Letzter zu werden, war vor der Saison klar. Für Schumacher ging es darum, seinen Teamkollegen Nikita Masepin regelmäßig hinter sich zu lassen. Das gelang meist und so wurde er in der Fahrerwertung am Ende 19. von 20 Startern.

Haas setzt große Hoffnungen in die neuen Rennautos und will 2022 konkurrenzfähig sein. Bestenfalls soll es für Mick Schumacher darum gehen, auch mal um Punkte und damit die Top Ten zu fahren. Bessere Chancen darauf könnte er als Ersatzfahrer von Ferrari haben. In der neuen Saison ist Schumacher, der Teil der Ferrari-Fahrer-Akademie ist, als Ersatz vorgesehen, sollte einer der Ferrari-Piloten mal ausfallen.

Die Regeländerungen 2022

Für die neue Saison kommen endlich die lange angekündigten technischen Änderungen an den Rennautos. Dabei geht es vor allem um eine veränderte Aerodynamik. Die Boliden sollen aerodynamisch nicht mehr so stark von Front- und Heckflügel abhängig sein. Denn die Flügel führen zur Luftverwirbelungen, die das Hinterherfahren für andere Fahrzeuge deutlich erschweren. Um das zu ändern, wird es ab der neuen Saison wieder Formel-1-Autos mit Bodeneffekt geben. Die Autos werden also ganz anders konzipiert sein und funktionieren anders als noch 2021. Und sie werden schwerer zu fahren sein. Davon geht zumindest die Mehrheit der Formel-1-Fahrer aus. Genau das könnte die Rennen aber eben auch wieder attraktiver und spannender machen.

Rennautos mit Bodeneffekt waren seit 1982 in der Formel 1 übrigens verboten und erleben damit 2022 ihr Comeback.

Was ist mit Bodeneffekt gemeint? Es strömt Luft unter dem Auto hindurch, was einen Unterdruck erzeugt, so dass sich das Fahrzeug quasi am Boden festsaugt. Dieser Effekt entsteht durch große Lufteinlässe am vorderen Teil des Unterbodens. Die Luft wird dadurch unter das Auto und in zwei Venturi-Kanäle geleitet. Der Unterboden wird also für die wichtige Abtriebsgenerierung wichtiger. Die Verwirbelungen durch andere aerodynamische Autoteile wird damit verringert.

Die Regeln der Formel 1 sehen vor, dass der neue Unterboden nur auf eine ganz bestimmte Weise am Auto angebracht werden darf. Damit das von allen Teams eingehalten wird, wurde eine einheitliche Platte entwickelt, die vorne am Unterboden angebracht sein muss.

Windabweiser Auch optisch werden sich die Fahrzeuge verändern. Die bisher deutlich sichtbaren Windabweiser werden ganz verschwinden.

Abdeckungen an den Vorderrädern Neu sind dafür sogenannte Luftleitbleche, die über den Rädern montiert werden. Sie sollen die Luftverwirbelungen, die dort entstehen, so weit wie möglich verringern. Außerdem wird es wieder Felgenabdeckungen an den Rädern geben.

Das DRS-System (Drag-Reduction-System) bleibt erst mal erhalten, auch wenn der neue Bodeneffekt das Überholen und Hinterherfahren bereits erleichtern soll. Bei DRS kann der Heckflügel verstellt werden, um einen Vorteil beim Überholen zu haben.

Getriebe Auch in Bezug auf die Getriebe der Autos gibt es eine wichtige Änderung. Denn der Automobil-Welverband FIA und die Formel 1 wollen die Kosten reduzieren. Die Getriebe werden daher von 2022 bis einschließlich 2025 eingefroren, sie dürfen also nicht weiterentwickelt werden. Die Teams dürfen lediglich Upgrades an den bestehenden Getrieben vornehmen.

Hinzu kommen weitere kleinere Regeländerungen, die die Konstruktion der Autos betreffen.

Frontflügel Es dürfen maximal nur noch vier Elemente verwendet werden. Auch die Form der Endplatten wird sich verändern und mehr einer Tragfläche bei Flugzeugen ähneln.

Fahrzeugnase Viele Fans werden sich zudem 2022 an die frühen 1990er Jahre in der Königsklasse des Motorsports erinnert fühlen. Denn die Fahrzeugnasen müssen nun direkt auf dem Frontflügel aufsitzen. Das war in den ersten 1990er-Jahren noch das gängige Design von Formel-1-Boliden.

Radaufhängung Drehstab-Lösungen werden bei der Radaufhängung ab 2022 zum Beispiel verboten. Auch Federungen mit hydraulischen Kolben werden verboten. Federbeine dürfen keine externen Verknüpfungspunkte mehr haben und müssen direkt in die Aufhängung integriert sein.

Heckflügel Auch die neuen Heckflügel sollen die Luftverwirbelungen reduzieren. In dem Fall am Heck des Fahrzeuges. Die seitlichen Endplatten gibt es quasi nicht mehr. Die Flügel biegen sich dafür künftig stark nach unten. Das soll ebenfalls der Hinterherfahren erleichtern.

Neue Räder Statt 13-Zoll-Räder setzt die Formel 1 ab der Saison 2022 auf 18-Zoll-Räder. Die Reifen liefert aber weiterhin Pirelli.

TV-Übertragung und Zeiten der Formel 1 (Stand 10. Januar 2022)

1. Rennen: 20. März 2022: Sachir (Bahrain)

2. Rennen: 27. März 2022: Dschidda (Saudi-Arabien)

3. Rennen: 10. April 2022: Melbourne (Australien)

4. Rennen: 24. April 2022: Imola (Italien)

5. Rennen: 08. Mai 2022: Miami (USA)

6. Rennen: 22. Mai 2022: Barcelona (Spanien)

7. Rennen: 29. Mai 2022: Monaco (Monaco)

8. Rennen 12. Juni 2022: Baku (Aserbaidschan)

9. Rennen: 19. Juni 2022: Montreal (Kanada)

10. Rennen: 03.Juli 2022: Silverstone (Großbritannien)

11. Rennen: 10.Juli 2022: Spielberg (Österreich)

12. Rennen: 24. Juli 2022: Le Castellet (Frankreich)

13. Rennen: 31. Juli 2022: Budapest (Ungarn)

14. Rennen: 28. August 2022: Spa (Belgien)

15. Rennen: 04. September 2022: Zandvoort (Niederlande)

16. Rennen: 11. September 2022: Monza (Italien)

17. Rennen: 25.September 2022: Sotschi (Russland)

18. Rennen: 02.Oktober 2022: Singapur (Singapur)

19. Rennen: 09. Oktober 2022: Suzuka (Japan)

20. Rennen: 23.Oktober 2022: Austin (USA)

21. Rennen: 30.Oktober 2022: Mexiko-Stadt (Mexiko)

22. Rennen: 13.November 2022: Sao Paulo (Brasilien)

23. Rennen: 20.November 2022: Abu Dhabi (Abu Dhabi)

Gesamtwertung der Formel 1 2022

In der vergangenen Saison sicherte sich Red-Bull-Pilot Max Verstappen zum ersten Mal den Sieg in der Gesamtwertung und damit den Weltmeistertitel. Bis zur letzten Runde des letzten Rennens lieferte er sich ein spannendes Duell mit Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes, der am Ende seinen achten WM-Titel knapp verpasste. Der Titelkampf gilt als der härteste und beste in der bisherigen Formel-1-Geschichte und endete mit einem dramatischen Finale. Der Ausgang des letzten Rennens war aufgrund der Entscheidung der Rennleitung, das Safety Car vor der letzten Runde reinzuholen, umstritten. Max Verstappen durfte sich so zunächt zurückrunden und hatte dann noch die Chance Hamilton, der auf schlechteren Reifen unterwegs war, zu überholen. Mercedes legte Einspruch gegen diese Entscheidung ein, verzichtete dann aber auf eine Berufung.

Auch in dieser Saison sind der Niederländer Verstappen und der Brite Hamilton die Favoriten auf den WM-Titel.

Fahrer-Wertung 2021, Stand nach 22 von 22 Rennen:

1. Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull 377,5 Pkt.; 2. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Mercedes 361,5; 3. Valtteri Bottas (Finnland) - Mercedes 211,0; 4. Sergio Perez (Mexiko) - Red Bull 190,0; 5. Carlos Sainz Jr. (Spanien) - Ferrari 160,5; 6. Lando Norris (Großbritannien) - McLaren 159,0; 7. Charles Leclerc (Monaco) - Ferrari 153,0; 8. Daniel Ricciardo (Australien) - McLaren 105,0; 9. Pierre Gasly (Frankreich) - Alpha Tauri 102,0; 10. Fernando Alonso (Spanien) - Alpine 81,0; 11. Esteban Ocon (Frankreich) - Alpine 62,0; 12. Sebastian Vettel (Heppenheim) - Aston Martin 43,0; 13. Lance Stroll (Kanada) - Aston Martin 34,0; 14. Yuki Tsunoda (Japan) - Alpha Tauri 32,0; 15. George Russell (Großbritannien) - Williams 16,0; 16. Kimi Räikkönen (Finnland) - Alfa Romeo 10,0; 17. Nicholas Latifi (Kanada) - Williams 7,0; 18. Antonio Giovinazzi (Italien) - Alfa Romeo 1,0

Konstrukteurswertung der Formel 1 2022

Mercedes will sich in dieser Saison wieder mal den Konstrukteurstitel holen. Aber Ferrari und Red Bull wollen die Serie des Rennstalls beenden.

Konstrukteurs-Wertung 2021, Stand nach 22 von 22 Rennen:

1. Mercedes 613,5 Pkt.; 2. Red Bull 585,5; 3. Ferrari 323,5; 4. McLaren 275,0; 5. Alpine 155,0; 6. Alpha Tauri 142,0; 7. Aston Martin 77,0; 8. Williams 23,0; 9. Alfa Romeo 13,0

Wer ist Rekord-Weltmeister der Formel 1?

Der Deutsche Michael Schumacher und der Brite Lewis Hamilton haben bisher die meisten Weltmeistertitel in der Formel 1 gewonnen. Insgesamt sieben WM-Titel sicherte sich Schumi zwischen 1994 und 2004. Seine ersten beiden Weltmeisterschaften gewann er 1994 und 1995 mit Benetton-Ford. Zwischen 2000 und 2004 wurde Schumacher fünfmal am Stück mit Ferrari Weltmeister. Lewis Hamilton gewann seinen ersten Titel 2008 mit McLaren-Mercedes. Von 2014 bis 2020 holte er sechs weitere Titel mit dem deutschen Mercedes-Team.

