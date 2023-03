Rennen, Fahrer, Regeln Zahlen und Fakten zur Formel-1-Saison 2023

Gibt es einen Grand Prix in Deutschland?

Nein. Es bleibt dabei, dass der Nürburgring 2020 nur als Corona-Aushilfe einsprang. In Deutschland müssen sich die Strecken selbst refinanzieren, in anderen Ländern helfen der jeweilige Staat oder private Investoren, um die millionenschweren Antrittsgagen zu bezahlen. Ursprünglich geplant waren in diesem Jahr sogar 24 Grand Prix. Wegen der schwierigen Corona-Lage in China wurde aber das für den 16. April geplante Rennen in Shanghai abgesagt. 23 Grand Prix in dieser Saison sind immer noch Rekord. Besonders gespannt kann man auf den Grand Prix von Las Vegas sein. Das nach Miami (Florida) und Austin (Texas) dritte USA-Rennen im Kalender soll am 18. November ein Mega-Spektakel werden. Gefahren wird über den legendären Las Vegas Strip entlang der schillernden Casino-Hotels.