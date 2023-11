Formel 1 in Abu Dhabi Verstappen siegt auch im Saisonfinale, Hülkenberg 16.

Das Rennen selber lieferte recht wenig Spektakel, Verstappen legte auf Pole Position einen guten Start hin und verteidigte seine Führung gegen Leclerc. Danach verwaltete „Magic Max“ an der Spitze seinen Vorsprung, ohne allerdings davonzuziehen. Doch weil die ersten Boxenstopps ohne Probleme liefen, blieb ein echter Angriff von Leclerc auf Verstappen aus. In der Folge konnte der Niederländer auf der harten Reifenmischung ein wohliges Polster herausfahren. Zehn Runden vor Schluss betrug sein Vorsprung rund acht Sekunden. Und so kam es, wie es in dieser Saison so oft kommen musste: Verstappen cruiste an der Spitze mal wieder einem souveränen Sieg entgegen.