Familien in Meerbusch Das sind die beliebtesten Babynamen in Meerbusch

Auch in diesem Jahr haben die Meerbuscher wieder Zuwachs bekommen. Bis zum 13. Dezember zählte die Stadt 448 Geburten. Im Jahr zuvor waren es insgesamt 459 gewesen. Die Hitliste der beliebtesten Jungennamen führte bei den Meerbuschern Felix an, gefolgt von Paul und Anton auf Platz 2. Liam und Lio lagen an dritter Stelle. 2022 machten ganz andere Namen das Rennen: Damals waren Noah, Theo und Ben die beliebtesten Jungennamen in Meerbusch. 2021 lagen Maximilian, Paul und Tom an der Spitze.