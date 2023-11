Sainz-Strafe verhindert Doppel-Pole Ferrari dominiert das Qualifying in Las Vegas

Das erste Qualifying der Formel 1 in den Straßen von Las Vegas ist zum großen Auftritt für Ferrari geworden - und Charles Leclerc geht von der Pole Position in den Grand Prix. Der Monegasse dominierte die Session am Samstag und verwies seinen Teamkollegen Carlos Sainz auf den zweiten Rang. Der Spanier rutscht wegen einer Startplatz-Strafe allerdings um zehn Positionen zurück und wird nur von Rang zwölf starten.