Porträt Das ist Sebastian Vettel

In den vergangenen Jahren machte Sebastian Vettel in der Formel 1 auch mit seinem politischen Engagement und Einsatz für Umweltthemen auf sich aufmerksam. Der Heppenheimer kämpft für die Gleichbehandlung aller Menschen, gegen Rassismus und setzt sich für den Klimaschutz ein. Gemeinsam mit Lewis Hamilton ist er in diesen Angelegenheiten der Anführer in Formel-1-Zirkus.