Sky sucht neuen Partner RTL überträgt keine Rennen der Formel 1 mehr

Jetzt die Entscheidung, die sich nach der vergangenen Saison schon abzeichnete: RTL zieht sich ganz aus der Formel-1-Übertragung zurück und will sich auf andere Sportarten konzentrieren. „Wir haben entschieden, in 2023 auf die Übertragung einzelner Rennen der Formel 1 zu verzichten. Wir konzentrieren uns im Free-TV auf Fußball und unsere neu erworbenen NFL-Rechte“, teilte ein RTL-Sprecher am Dienstag der „Bild“ mit.