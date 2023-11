Vor dem letzten Rennen Müde Formel 1 stöhnt über die Belastungen

Das vorletzte Rennen der kommenden Saison findet in Doha/Katar und damit in unmittelbarer Nähe zu Abu Dhabi statt, jedoch wiederum eine Woche nach dem Rennen in Las Vegas. 300 Kilometer Luftlinie erspart die Formel 1 ihren Fahrern somit also. Ob Verstappen und Co. das als Entlastung empfinden, darf bezweifelt werden.