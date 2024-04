Norris holt Startplatz eins Kurioses Phänomen behindert die Formel 1 in China

Die Königsklasse des Motorsports fährt zum ersten Mal seit 2019 wieder auf dem Shanghai International Circuit. Nach der Rennpremiere in China 2004 hatten die Corona-Pandemie und die strengen Auflagen der Null-Covid-Strategie der chinesischen Regierung die Starts in den Jahren 2020, 2021, 2022 und 2023 verhindert. Bei der Rückkehr kommt es an diesem Wochenende auch zum ersten Sprintrennen in diesem Jahr. Nach dem Sprintrennen am Samstag (5.00 Uhr MESZ), in dem bis zu acht WM-Punkte zu gewinnen sind, findet das Qualifying (9.00) für den Grand Prix am Sonntag (9.00/jeweils bei Sky) statt.