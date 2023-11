Formel 1 Das ist der Endstand in der Fahrerwertung 2023

Max Verstappen lächelte breit, die Kappe mit der Nummer 1 zog er am ersten Rennwochenende in der Mittagssonne von Bahrain tief ins Gesicht. Vor dem Saisonauftakt waren alle Augen auf den Formel-1-Doppelweltmeister gerichtet, kein Wunder nach seinem Rekord von 15 Siegen in der vergangenen Saison. Und das Fahrerlager war sich einig: Auch der WM-Titel 2023 wird nur über den 25-Jährigen und sein Red-Bull-Team vergeben.