F1 in Las Vegas Probleme können passieren, der Umgang ist peinlich

Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. In Baku ist schon mal so etwas vorgefallen, in Monaco ebenfalls und sogar in Malaysia auf einer permanenten Rennstrecke. Und es hat nicht einmal zwingend damit etwas zu tun, dass dem Kurs noch am Dienstag die Freigabe für ein Rennwochenende verweigert und am Mittwoch erst durch kleine Nachbesserungen doch noch erteilt wurde. Es kann einfach immer und überall passieren.