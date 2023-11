Wechsel-Angebot? Hamilton kontert nach Red-Bull-Vorstoß

Die von Verstappens Teamchef Christian Horner in der britischen Zeitung „Daily Mail“ angezettelte Spekulationen einer Kontaktaufnahme des Hamilton-Umfelds mit Red Bull vor dessen Vertragsverlängerung nahm Hamilton nebst klarem Dementi recht entspannt zur Kenntnis. „Es gibt eine Menge Leute, die in Gesprächen gern mal meinen Namen fallen lassen, weil sie wissen, dass es Wellen schlägt“, erklärte der Brite im Fahrerlager des Saison-Finales in Abu Dhabi.