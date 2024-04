Dominanz hält an Verstappen siegt auch in China, Hülkenberg in den Punkten

Fast auf den Tag genau vor 15 Jahren feierte das Red-Bull-Team in Shanghai durch Sebastian Vettel seine erste Pole und seinen ersten Grand-Prix-Sieg - nun sind es 117 Erfolge. Am Samstag eroberte Verstappen die 100. Pole Position für das Team, am Sonntag gewann der Weltmeister nun erstmals den Großen Preis von China. Von den 24 Strecken im diesjährigen Rennkalender hat der Niederländer damit nur noch mit Singapur eine Rechnung offen.