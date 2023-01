Sendetermine und Stream Diese „Tatorte“ kommen im Februar 2023

Im Februar gibt es nur zwei Tatortfolgen. Der Monat beginnt am 5. Februar mit einer neuen Folge von „Polizeiruf 110“ – „Der Gott des Bankrotts“. Der nächste „Tatort“ als Erstausstrahlung wird am Sonntag, 12. Februar 2023 um 20.15 im Ersten ausgestrahlt. In „Unten im Tal“ rollen Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) eine alten Fall auf. Am 19. Februar läuft mit „Daniel A.“ eine weitere Folge „Polizeiruf 110“ im Programm der ARD.