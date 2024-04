Beliebte Cartoon-Figur Spongebob Schwammkopf wird 25 Jahre alt

Wer wohnt in einer Ananas ganz tief im Meer? Für Uneingeweihte klingt das nach einer absurden Frage, Millionen Fans aber antworten im Kopf mit einem enthusiastischen Titelmelodie-Schrei „Spongebob Schwammkopf!“. Die Noch-Nicht-Bekehrten verpassen etwas, denn mit viel Albernheit schafft es die Zeichentrickserie über einen Spülschwamm im Ozean seit nun genau 25 Jahren, auch einige ernste Themen zu transportieren. Der Start der Nickelodeon-Serie war am 1. Mai 1999, Fans können also am kommenden Mittwoch feiern.