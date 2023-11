Weihnachtsklassiker An diesen Terminen läuft „Sissi“ an den Feiertagen im Fernsehen

Der österreichische Historienfilm aus dem Jahr 1955 erzählt von den frühen Jahren der Kaiserin Elisabeth von Österreich. In den beiden Jahren darauf folgten die beiden Filme „Sissi - die junge Kaiserin“ und „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“. In der Trilogie übernahmen Romy Schneider und Karlheinz Böhm die Hauptrollen und lockten geschätzte 20 bis 25 Millionen Zuschauer insgesamt in die Kinos.