„Let’s Dance“ Jury-Teamtänze und alte Bekannte – das bringt Show 8

Noch scheint die Türe für alle Paare offen zu sein. Denn klare Favoriten, wie in der jüngeren Vergangenheit Rurik Gislason oder Lili Paul-Roncalli, die die Show in ihrer Staffel klar dominierten, haben sich in in diesem Jahr bislang noch nicht herauskristallisiert. Es ist ein ständiges Auf und Ab, was natürlich für eine gehörige Portion Spannung sorgt.