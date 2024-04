“Lanz“ zum Thema Abtreibung „Sie müssen sich das so vorstellen, als wäre ein Teil Ihrer Arbeit illegal“

Der CDU-Politiker und ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn betont, eine bildungspolitische Leitlinie sei „keine einfache Debatte“. In der aktuellen Debatte, ob der Paragraf 218 abgeschafft werden sollte, spricht er sich dafür aus, alles beim Alten zu lassen. Immer wieder wiederholt Spahn in der Sendung seine Darstellung, die 30 Jahre alte Regelung habe „in Deutschland gesellschaftlichen Frieden zu einer eigentlich unbefriedbaren Konfliktsituation gebracht“. Es sei ja immerhin nicht so, dass es unmöglich sei, in Deutschland eine Schwangerschaft abzubrechen.