„Let’s Dance“ Versöhnung zwischen Ann-Kathrin Bendixen und Herrn Llambi?

Es ist noch nicht so lange her, da vergoss Ann-Kathrin Bendixen auf dem Tanzparkett von „Let’s Dance“ noch bittere Tränen. Die Influencerin, die in der aktuellen Staffel der RTL-Tanzshow nicht zu den talentiertesten Teilnehmerinnen gehört, kam in den vergangenen Wochen vor allem wegen der vielen Anrufe der TV-Zuschauer weiter. Nach den Urteilen der Jury belegte die 24-Jährige zumeist den letzten Platz.