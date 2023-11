Gottschalks Abschied von „Wetten, dass..?“ „Mach’s nochmal, Thommy!“

Das Ende kommt überraschend pünktlich und ist ein Abschied nach Maß: In einer Baggerschaufel stehend wird Thomas Gottschalk nach seiner (vermutlich) letzten „Wetten, dass..?“-Ausgabe von seinem Freund Mike Krüger aus der Halle in Offenburg gefahren. Zuvor hatte Frank Elstner, der Erfinder der Show, Gottschalk im Saal noch umarmt und gesagt, dass er nicht das Gefühl gehabt habe, in einer letzten Sendung gewesen zu sein. Ähnlich empfunden haben wird das Publikum, das den 73-Jährigen sowohl am Ende als auch schon zu Beginn des dreistündigen Abends minutenlang mit Standing Ovations feiert. „Mach’s nochmal, Thommy!“ fordern Zuschauer auf einem Plakat, und Gast Jan Josef Liefers baut zum Schluss die Zeilen „We’ll miss you, Thommy“ und „Don’t say goodbye, Thommy“ in einen Cher-Song ein. Wohl auch, weil Gottschalk für viele Menschen eine Zeit verkörpert, in der das Land und die Welt vermeintlich unkomplizierter waren, und der TV-Samstagabend verlässlich federleichtes Wohlgefühl in die Wohnzimmer transportierte. But the times, they are a changing…