Die Kölner "Tatort"- Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, l.) und Freddy Schenk (Dietmar Bär, r.). Nach seinem Einsatz in Düsseldorf an der Seite von Hauptkommissar Flemming, absolvierte Max Ballauf eine Spezialausbildung bei der Drogenfahndung in Florida. Ein Spießer ist der Familienmensch Freddy Schenk nicht. Das dokumentiert schon sein eleganter Kleidungsstil: Der bullige Polizist und Waffenfan liebt Sportschuhe - zu maßgeschneiderten Straßenanzügen!