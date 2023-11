TV-Nachlese zu „Hart aber fair“ „In wichtigen Sachen sollte man zusammenhalten“

Der SPD-Politiker Stegner hingegen zeigt klare Kante: Er verweist darauf, dass viele Eckpunkte der von Kuhle geforderten Diskussion gesetzlich festgelegt sind. Stegner erinnert an das Lohnabstandsgesetz und daran, dass das Existenzminimum vom Bundesverfassungsgericht festgelegt worden sei. „Zu glauben, man kann denen, die am wenigsten haben, noch ein bisschen was wegnehmen, das ist doch falsch“, sagt der SPD-Politiker. „Wir haben keine Zukunft als Niedriglohnstandort.“ Und: „Wenn ich in Arbeit investiere, brauchen die Leute keine Sozialtransfers.“ Zukunftsinvestitionen kosteten zwar eine Menge Geld, räumt Stegner ein. Aber sie sicherten eine Menge Arbeitsplätze – und zwar solche, an denen gutes Geld verdient werden könne.