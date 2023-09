Sendetermine Diese „Tatorte“ kommen 2023 ins Fernsehen

Zweiteiliger Tatort aus Berlin am Ostersonntag, den 9. April und am Ostermontag, den 10. April um 20.15 Uhr im Ersten. In „Nichts als die Wahrheit“ ermitteln die Kommissare Robert Karow (Mark Waschke) und Susanne Bonard (Corinna Harfouch).

Kommissar Robert Karow wird an einen Tatort gerufen. Die junge Schutzpolizistin Rebecca Kästner wurde tot in ihrer Wohnung gefunden, alle Zeichen deuten auf einen Selbstmord hin. Doch dann entpuppt sich der Fall als komplexer als gedacht: Der letzte Anruf von Rebecca ging an die renommierte Kommissarin Susanne Bonard, die gerade rechte Tendenzen an der Polizeiakademie aufdecken wollte, an der sie lehrt. Sie ermittelt nun auch den Fall von Kästner mit und schnell führt die Kommissare auch dort die Spur zur rechten Szene. Die Sache entpuppt sich als größer als zuvor angenommen.