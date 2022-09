Pianoforte-Reihe in Xanten : Klavierabend voller Kontraste

Am 30. September beendet Andreas Mühlen die diesjährige Pianoforte-Klavierreihe. Foto: Thomas Stelzmann

Xanten Mit einem Auftritt von Andreas Mühlen im Xantener Ratssaal endet die Pianoforte-Konzertreihe in diesem Jahr. Sein Programm umfasst an diesem Abend Werke der Klassik, der Romantik und des Impressionismus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Pianist Andreas Mühlen ist kein Unbekannter in Xanten. Schon mehrfach hat er die Klavierfreunde mit seinem Können begeistert, zum Beispiel 2015 oder 2017. Am Freitag, 30. September, kommt er wieder nach Xanten. Im Ratssaal beendet Mühlen die Pianoforte-Klavierreihe für dieses Jahr. Werke von Beethoven, Debussy, Moór und Mussorgski stehen auf seinem Programm.

Mühlen erhielt seine pianistische Ausbildung bei Bernhard Roderburg an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. Wertvolle Impulse erhielt er während seines Studiums in der Meisterklasse Rudolf Buchbinder an der Musik-Akademie Basel. Von besonderer Bedeutung ist für ihn die künstlerische Freundschaft mit Igor Shukow aus Moskau.

Info Das Programm für den Klavierabend Übersicht In seinem Konzert spannt Andreas Mühlen einen kontrastreichen Bogen über Werke der Klassik, der Romantik und des Impressionismus. Sein Programm beginnt mit den Variationen über „God save the king“ von Ludwig van Beethoven (1770 bis 1827), gefolgt von einer Auswahl der Préludes von Claude Debussy (1862 bis 1918). Die Ungarischen Tänze von Emanuel Moór (1863 bis 1913) beenden den ersten Teil des Programms. Höhepunkt und Abschluss des Abends ist der Zyklus „Bilder einer Ausstellung“, in dem Modest Mussorgski (1839 bis 1881) seinem Freund, dem Maler Viktor Hartmann, ein musikalisches Denkmal setzt und eine Auswahl seiner Zeichnungen und Aquarelle vertont.

Regelmäßige Konzerttätigkeiten führten ihn in Deutschland in alle namhaften Großstädte, in die Schweiz, nach Österreich, Italien, Frankreich, Dänemark, Portugal, Spanien, Russland und Hongkong. Im Juni 2012 spielte Andreas Mühlen das Festkonzert zum Millenium des Klosters Camaldoli in der Toskana.

Sein Repertoire umfasst sowohl die traditionelle Klavierliteratur als auch selten gespielte Werke. Es enthält Werke des 17. Jahrhunderts, der Klassik, der Romantik, des Impressionismus bis zur zeitgenössischen Moderne. Rundfunk- und Fernsehaufnahmen in Deutschland, Spanien und Hongkong ergänzen seine Konzerttätigkeit.

„View on Europe“ heißt die aktuelle CD und greift den Gedanken von einem geeinten Europa auf. Sie erhielt von Vertretern der Politik besondere Wertschätzung, unter anderem durch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, den ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble und der ehemaligen Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Kritiker lobten Mühlen als Pianisten, der sich in unterschiedliche Musikstile sensibel einfühlen könne.

Der Auftritt in Xanten beginnt um 20 Uhr im Ratssaal an Karthaus 2. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Das Konzert wird ohne Getränkepause gespielt. Masken sind erwünscht und dürfen am Sitzplatz abgenommen werden. Der Eintritt beträgt 15 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Es findet kein Vorverkauf statt. Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich.

(wer)