Pianoforte-Konzert in Xanten: Ein Streifzug durch die ukrainische Musik​

Xanten Beim nächsten Pianoforte-Konzert in Xanten spielt Violina Petrychenko Stücke aus ihrer Heimat: Die Pianistin möchte zeigen, wie vielfältig und reich die ukrainische Kultur ist.

Die ukrainische Pianistin Violina Petrychenko eröffnet am Freitag, 2. September, um 20 Uhr im Xantener Ratssaal die zweite Hälfte der Pianoforte-Reihe in diesem Jahr. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Ratssaal an der Karthaus 2. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Masken sind erwünscht und dürfen am Sitzplatz abgenommen werden. Der Eintritt beträgt 15 Euro (ermäßigt 12 Euro). Es findet kein Vorverkauf statt, Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich.

Violina Petrychenko wurde in Saporoschje (Ukraine) als Kind einer Musikerfamilie geboren, wo sie bereits mit sechs Jahren mit dem Klavierspiel begann. Am Musikgymnasium in Saporoschje studierte sie in den Hauptfächern Klavier und Musikwissenschaft. Mit zwölf Jahren war sie Teilnehmerin am Internationalen Prokofiev-Wettbewerb und mit 16 Jahren wurde ihre erste theoretische Arbeit herausgegeben. Beide Diplome bestand sie mit Auszeichnung. Des Weiteren begann Violina in Kiew ein Studium an der Nationalen Tschaikowsky-Musikakademie der Ukraine im Hauptfach Klavier. 2007 studierte sie an der Franz-Liszt-Hochschule für Musik in Weimar und später an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln bei Professor Jacob Leuschner weiterhin Klavier. Die Musikerin vervollständigte ihr Studium in der Klasse von Professor Evgueni Sinaiski an der Folkwang-Universität der Künste in Essen. Außerdem nahm sie an zahlreichen Meisterkursen teil.