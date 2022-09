Nach dem 4:3-Sieg in der Fußball-Oberliga : Die Sonsbecker Lehren aus dem Tore-Spektakel in Kleve

Die Sonsbecker Lehren aus dem Tore-Spektakel in Kleve

Nach dem 4:3-Sieg in der Fußball-Oberliga

So jubelt ein Doppel-Torschütze: Klaus Keisers erzielte in Kleve das 1:0 und 4:0 für Sonsbeck. Foto: Jakob Klos

Sonsbeck Der Aufsteiger geriet trotz einer 4:0-Führung in die Bredouille. Warum der SVS seine Serie ausbaute und sich in Überzahl fast um den Lohn der Arbeit gebracht hätte.

Es war ein Sieben-Tore-Spektakel, das Spieler wie Zuschauer so schnell nicht vergessen werden. Vor allem die Schlussphase der Oberliga-Partie zwischen dem 1. FC Kleve und SV Sonsbeck (3:4) hatte es in sich. Beinahe hätten die Gäste eine komfortable Führung verspielt.

Darum erzielte der SVS in 47 Minuten vier Tore Die Sonsbecker nutzten in dieser Saison erstmals ihre Chancen effektiv. Das Team von Heinrich Losing trat als geschlossene Einheit auf, spielte zielstrebig nach vorne und belohnte sich für den beherzten Auftritt. Doppel-Torschütze Klaus Keisers, der wie Sturmpartner Jamie van de Loo auch Defensivarbeiten übernahm, Luca Terfloth, der das 2:0 erzielte und eine bärenstarke Vorstellung auf der 6er-Position ablieferte, sowie Luca Janßen auf der rechten Außenbahn, dem das 3:0 gelang, der aber in der 80. Minute Krämpfe bekam und bis zum Abpfiff angeschlagen weiter vorne agierte, ragten heraus.