Bilanz nach Badesaison : Naturbad Xantener Südsee steigert Besucherzahl

Xanten Die Badesaison hatte zwar schwach begonnen. Aber während des Sommers kamen dann so viele Menschen ins Naturbad Xantener Südsee, dass die Besucherzahl des vergangenen Jahres deutlich übertroffen wurde.

Der Herbst hat begonnen, an der Xantener Nord- und Südsee endet damit die Haupt- und Badesaison. Insgesamt zieht das Freizeitzentrum Xanten (FZX) eine zufriedene Zwischenbilanz für 2022. Im Naturbad Xantener Südsee seien rund 83.700 Besucher gezählt worden. Zwar habe die Badesaison bis in den Juni hinein eher schwach begonnen, berichtete das FZX. Durch den heißen und trockenen Sommer seien aber schließlich deutlich höhere Besucherzahlen als im Vorjahr erreicht worden. 2021, als das Naturbad wegen der Corona-Pandemie nur dreieinhalb Monate geöffnet hatte, waren rund 41.300 Besucher gezählt worden. 2020 waren es fast 73.100 gewesen, 2019 knapp 82.500.

An den Freizeitanlagen der Nord- und Südsee gelten nun die Öffnungszeiten der Nachsaison: also für den Bootsverleih im Bootshafen Vynen, für den Bootsverleih und die Adventuregolf-Anlage im Hafen Xanten und für die Wasserski-Anlage an der Xantener Südsee. Alle Öffnungszeiten sind witterungsabhängig. Informationen zu Wind und Wetter und den aktuellen Öffnungszeiten werden auf der Internetseite des Freizeitzentrums Xanten unter f-z-x.de veröffentlicht.