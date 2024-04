Unfall in Xanten Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Pkw

Wie die Polizei mitteilt, befuhr um 16.24 Uhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Bocholt den Varusring in Xanten aus Richtung Trajanring kommend in Fahrtrichtung Augustusring. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 20-jähriger Motorradfahrer ebenfalls den Varusring in gleicher Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache, so die Polizei weiter, kollidierten die beiden Fahrzeuge in Höhe der Einmündung Varusring / Am Rheintor miteinander.