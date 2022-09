Letzter Termin : Sonsbeck stellt die Mülltonnen-Reinigung ein

Eine Reinigungstour im Revier 1 steht am Freitag, 23. September, noch an (Symbolfoto). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Sonsbeck Bei dem auf 2022 begrenzten Testlauf hat es immer wieder Probleme gegeben. Nun will die Gemeinde Sonsbeck einen Schlussstrich ziehen. Vorraussichtlich werden nicht alle Biotonnen gereinigt.

In Sonsbecks Ortskern steht noch eine Tour an. Dann soll Schluss sein mit der Biotonnen-Reinigung in der Gemeinde. Die Ratsmitglieder zeigten sich von dem einjährigen Testlauf, bei dem ein spezieller Waschwagen die Biotonnen nach deren Leerung säubern sollte, wenig überzeugt. Selbst in 2023 eigentlich noch notwendige Nachholtermine sollen gecancelt werden. „Ich glaub‘, die wird niemand vermissen“, sagte CDU-Fraktionschef Josef Elsemann.