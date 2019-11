Konzert im Rathaus : Aurélie Namont beendet Pianoforte-Reihe in Xanten

Xanten Zu hören gibt es Werke von Joseph Haydn, Claude Debussy, Maurice Ravel und Frederic Chopin.

Zum Abschluss der diesjährigen Pianoforte-Reihe in Xanten konzertiert Aurélie Namont (Foto: Veranstalter) am Freitag, 22. November, im Rathaus. Die Pianistin wird sowohl in ihrer Heimat Frankreich als auch in Deutschland für ihre persönliche und intensive Musikalität geschätzt.