Neuer Eheschließungsort Xanten bietet jetzt auch Trauungen im Hotel van Bebber an

Das Hotel van Bebber liegt an der Klever Straße in Xanten. Es habe 1783 erstmals geöffnet und biete eine exklusive Kulisse für die Eheschließung, schreibt die Stadt in ihrer Übersicht der möglichen Eheschließungsorte. Beim „Queens Raum“ handle es sich um das „Juwel des Hauses“. Er sei „sorgfältig restauriert“ worden, „um den Glanz vergangener Zeiten widerzuspiegeln“.