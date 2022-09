Auszeichnung als Jahrgangsbester : Sonsbecker ist bester Nachwuchs-Busfahrer

Sonsbeck Der Sonsbecker Florian Schwarz hat seine Ausbildung als Berufskraftfahrer im Personenverkehr so gut abgeschlossen, dass er Bester seines Jahrgangs geworden ist. Sein Arbeitgeber sieht in ihm ein Vorbild.

„Das ist ein tolles Ergebnis. Wir sind sehr stolz auf Florian und seine Kollegen”, erklärte Niag-Ausbilder Hans-Ulrich Brands. „Mit diesem hervorragenden Abschneiden sind Florian Schwarz und seine beiden jungen Kollegen ein Vorbild“, sagte Niag-Ausbildungskoordinatorin Vanessa Diederich. „Sie zeigen, wie wichtig und spannend dieser Beruf sein kann, und dass es sich lohnt, sich in die Ausbildung hineinzuknien.“ Von Mitte August 2019 bis zum 12. Januar hatten die drei bei der Niag in Moers gelernt, was ein guter Berufskraftfahrer im Personenverkehr können muss.