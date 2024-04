Top-Athleten haben für den 8. Mai zugesagt Hendrik Pfeiffer startet wieder beim Sonsbecker Brunnenlauf

Ob Pfeiffers Frau Esther, die in den vergangenen beiden Jahren in Sonsbeck unter dem Nachnamen Jacobitz auf dem Rundkurs unterwegs war und 2022 Streckenrekord lief, wieder dabei ist, ist noch offen. Niersmann: „Sie wird am Samstag zuvor bei den Deutschen Langstrecken-Meisterschaften in Heinsberg mitlaufen und kurzfristig schauen, ob sie in Sonsbeck startet.“ Zugesagt hat auch Stephanie Breitkreuz (Ayyo Team Essen), die den Brunnenlauf-Streckenrekord über fünf Kilometer inne hat. Zudem möchte auch Till Grommisch von Bayer Leverkusen, Teilnehmer der Cross-WM 2024, über zehn Kilometer in Sonsbeck um den Sieg mitlaufen.