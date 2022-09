Landfrauen Labbeck : Auf Genusstour zu hiesigen Hofläden

37 Landfrauen besuchten bei ihrer Radtour vier Hofläden in der Region. Foto: Landfrauen Foto: Landfrauen

Sonsbeck-Labbeck Die Landfrauen Labbeck haben bei einer Radtour zu vier Hofläden die Besonderheiten der regionalen Anbieter erkundet. Es wurde ein genussvoller Ausflug. Un der nächste ist schon in Planung.

Unter dem Motto „Land und lecker“ stand die diesjährige Fahrradtour der Labbecker Landfrauen, auf der die Hofläden in der Umgebung erkundet wurden. „Wir Landfrauen stehen bekanntlich für das Thema Regionalität, welches uns sehr am Herzen hängt“, erklären die Veranstalterinnen. So radelten 37 Landfrauen am Dorfplatz in Labbeck los.

Die erste Etappe führte zum Höhnshof in Sonsbeck, wo durchgängig regionale Lebensmittel wie Eier, Kartoffeln, Rapsöl, Obst, Eis und mehr in Selbstbedienung zu bekommen sind. „Letzteres durften wir dann auch kosten. Das Eis wird aus der eigenen Milch aus dem Milchviehbetrieb in Veen hergestellt“, erzählen die Landfrauen. Lukas Hegmann berichtete zudem vom Rapsanbau. Der Raps wird in der eigenen Presse zu Öl verarbeitet. Nach der Stärkung steuerte die Gruppe Winnekendonk an, wo am Hof „Kevelaerer Landmomente“ Halt gemacht wurde. „Landmomente bietet Frisches und Kreatives aus der Hofmanufaktur und Region an“, so die Labbeckerinnen. Familie Mott betreibe vorrangig einen Milchviehbetrieb. Im Angebot seien aber auch Eier, Säfte, Nudeln und mehr. Als „Mitgebsel“ bekamen alle ein Säckchen Kartoffeln. Weiter ging es nach Kervenheim zum Gresumshof, wo Jeanette Cleven die Gruppe „mit einem Highlight“ willkommen hieß. Dort werden an Wochenenden Desserts angeboten. Eine Auswahl durften die Landfrauen probieren. „Das haben wir sehr genossen.“ Familie Cleven betreibe ebenfalls einen Milchviehbetrieb, eine Biogasanlage und Kartoffelanbau. Mit diesen beliefere sie lokale Supermärkte.

Wieder auf dem Weg nach Hause stand als letzter Halt der Hof „Echt Sonsbeck“ auf dem Routenplan. Familie Bruckwilder baute sich dort neben ihrem Schweinebetrieb ein zweites Standbein in Form von Hühnerhaltung auf. Die Freilandeier verkaufen sie lokal und in ihrem Hofladen, in dem auch Honig und regionale Speisen angeboten werden. Nach einem Vortrag von Jürgen Bruckwilder stärkten sich die Radlerinnen mit Currywurst, Brot und Dips sowie dem ein oder anderen Eierlikör.

Am 15. Oktober geht’s wieder auf Tour. Diesmal mit dem Planwagen. Um Anmeldung bei Beate Cleven Tel. 02801 1729 wird gebeten.

(beaw)