Verkehrsbelastung 142 Sonsbecker leben mit dem Lärm einer Großkantine

Nachts In den Nachtzeiten sind 736 Personen durch den Verkehr von einer Lärmbelastung von mehr als 50 Dezibel betroffen, dabei steigt der Pegel bei 269 Personen auf über 55 Dezibel, bei 151 Personen sogar über 60 Dezibel. Im letzten Fall kann man sich den Geräuschpegel zur Schlafenszeit so vorstellen, als würde sich jemand in Zimmerlautstärke neben einem unterhalten.