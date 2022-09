Fußball-Oberliga : Sonsbeck zittert sich zum Sieg in Kleve

Sonsbeck zittert sich zum Sieg in Kleve

Luca Terfloth (links) zieht ab und trifft zum 2:0 in der 32. Minute. Kleves Luca Thuyl kommt zu spät und kann die Aktion nicht mehr unterbinden. Foto: Jakob Klos

Sonsbeck Nach einem unnachahmlichen Sturmlauf führt der SVS auf dem Bresserberg nach 47 Minuten schon mit 4:0. Erst als sich in der Schlussphase der Partie Fehler bei den Gästen einschleichen, kommt Kleve nochmals auf.

Welch ein Krimi! Der SV Sonsbeck ist gestern Abend in der Fußball-Oberliga mit einem blauen Auge davon gekommen. Auf dem Bresserberg entführte der Aufsteiger beim etablierten 1. FC Kleve vor rund 500 Zuschauern mit einem 4:3 (3:0)-Erfolg die Punkte. Zur Pause wirkte der Gastgeber gegen die schnellen Sonsbecker noch restlos überfordert.

Sechs Klever trugen früher das Trikot der Gäste: Torhüter Ahmet Taner, Tim Haal, Danny Rankl, Nedzad Dragovic, Kai Robin Schneider und Nathnael Scheffler. Sie alle rieben sich verdutzt die Augen über den Sonsbecker Express. Nachdem Klaus Keisers in der 19. Minute nach Klasse-Pass von Jamie van de Loo den Torreigen eröffnet hatte, stellte das Team von Trainer Heinrich Losing mit einem Doppelschlag durch Luca Terfloth (32.) und Luca Janßen (34.) auf 3:0. Es wurde – was die Klever Fans betraf – sehr leise im Stadion. Dafür feierten die Gäste-Anhänger ihr Team enthusiastisch. „Hans, mach die Kneipe auf“, sangen sie in Richtung Vereinswirt Hans Hahn.