Pianoforte-Konzert in Xanten : Ein Feuerwerk der Kammermusik

Xanten Mitte Mai startet die Pianoforte-Konzertreihe wieder. Der Abend steht unter dem Titel „Brahms-Ravel in Xanten“. Der Veranstalter verspricht ein „Feuerwerk der Kammermusik“.

In den vergangenen zwei Jahren musste der Konzertflügel im Sitzungssaal des Xantener Rathauses stumm bleiben. Wegen der Einschränkungen durch die Pandemie. Aber nun soll wieder darauf gespielt werden, und Jürgen Kappel, Organisator der Konzertreihe Pianoforte, verspricht einen „furiosen Auftakt“ nach der langen Pause: Christoph Soldan und die Schlesischen Kammersolisten werden am Samstag, 14. Mai, auftreten. Der Abend wird unter dem Titel „Brahms-Ravel in Xanten“ stehen.

Überblick Das Konzert mit Christoph Soldan am Klavier und den Schlesischen Kammersolisten ist am Sonntag, 14. Mai. Sie spielen das Klavierquintett Opus 34 von Johannes Brahms (1833 bis 1896) und das Streichquintett F-Dur von Maurice Ravel (1875 bis 1937). Aufführungsort ist der Ratssaal der Stadt Xanten an der Karthaus 2. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Einlass ist um 17.30 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse. Der Eintritt beträgt 20 Euro. Ermäßigte Karten für Vereinsmitglieder, Schwerbehinderte und andere kosten 15 Euro.

Aber auch die beteiligten Musiker selbst stehen für die herausragende Qualität der Aufführung, wie Kappel erklärt. Den anspruchsvollen Part am Klavier spielt Christoph Soldan, der in Xanten schon öfter aufgetreten ist und immer wieder für große Begeisterung beim Publikum gesorgt hat. Der 1964 geborene Pianist studierte bei Eliza Hansen und Christoph Eschenbach an der Hamburger Musikhochschule.

Auch die Schlesischen Kammersolisten sind ausgezeichnete Instrumentalisten, deren Ausbildung an verschiedenen Musikhochschulen in Polen und Deutschland stattfand, erklärt Kappel weiter. Im Juli 1993 wurde das Ensemble zunächst als Quartett gegründet, später wurde es um einen Kontrabass erweitert. Aufgrund des hohen künstlerischen Niveaus avancierte das Quintett in seiner Heimat in Oberschlesien schnell zum führenden Kammermusikensemble. In der Folge fanden Konzertreisen statt, die das Ensemble zu zahlreichen Festivals sowohl in Polen als auch in ganz Europa führte. So trat das Quintett beim Schleswig-Holstein Musik-Festival, MDR-Musiksommer und Rheingau-Musik-Festival auf. Eine Zusammenarbeit ergab sich mit vielen großen Dirigenten und Solisten (wie Krzysztof Penderecki, Yehudi Menuhin, Valery Gergiev, Christoph Eschenbach, Justus Frantz, Pinchas Zuckerman, Maxim Vengerov, Mscislav Rostropovich, Christoph Soldan) und Orchestern (Sinfonia Varsovia, Sinfonietta Cracovia, Menuhin Festival Orchestra, Deutsches Kammerorchester, Philharmonie der Nationen).