„Deine Bühne“ : Gesucht: Unsere besten Senior-Bands

Enni und Rheinische Post suchen wieder gemeinsam drei tolle Bands für jeweils drei Auftritte bei den Enni Nights of the Bands in Moers, Xanten und Rheinberg. Diesmal sind Herzblutmusiker im besten Durchschnittsalter „55 plus“ gefragt. In einem Online-Voting kann das Publikum per Klick ab Juni seine Lieblingsband wählen. Die besten Fünf des Votings kommen ins Finale. Dort wartet eine Fachjury, die die drei Sieger kürt. In Moers steigt die Band-Nacht in diesem Jahr am 28. September.