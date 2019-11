Pianoforte im Xantener Rathaus : Klavierabend würdigt das Werk von Clara Schumann

Xanten Lydia Maria Bader tritt im Rahmen der Konzertreihe Pianoforte im Xantener Rathaus auf.

Bader führt ihr Publikum mit charmanter Moderation gerne auch in weniger bekannte Regionen der Klavierliteratur. Ihre rege Konzerttätigkeit führte sie bereits in viele Länder Europas. Auf Einladung Deutscher Botschaften und Kulturinstitute war sie etwa in den Niederlanden, Rumänien, Russland, Bangladesch und der Ukraine zu Gast. Seit ihrer Debüt-Tournee 2009 spielt sie zudem regelmäßig in China.