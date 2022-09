Kosten für Neubau : Sonsbeck spart bei Aussichtsturm fast eine Viertelmillion Euro

Sonsbeck Der Neubau des Sonsbecker Wahrzeichens war deutlich günstiger als ursprünglich berechnet. Wie es zu der Ersparnis kam und was mit dem Geld nun passieren soll.

Der Bau des Sonsbecker Aussichtsturms hat die Gemeinde knapp eine Viertel Million Euro weniger gekostet als ursprünglich veranschlagt worden war. Bauamtsleiter Georg Schnitzler legte in der jüngsten Ratssitzung die Endabrechnung für das Wahrzeichen vor. Demnach habe der Neubau statt der errechneten 923.000 Euro tatsächlich nur 680.000 Euro gekostet – eine Ersparnis von 243.000 Euro also.

Ein Bärenanteil der Ersparnis, so Schnitzler, entfalle auf die Holz-Stahl-Konstruktion. Mit der Fertigung wurde die Stahlbaufirma Wolters aus Uedem beauftragt. Das Unternehmen, das auf den Bau von Hallen spezialisiert ist, hat der Gemeinde nach Schnitzlers Angaben ein Angebot gemacht, das 180.000 Euro unter dem Ansatz des Planungsbüros lag.

Jürgen Kühne (FDP) zeigte sich angesichts der Differenz überrascht und fragte nach der Qualität der Arbeit. Schnitzler erklärte, dass das Planungsbüro mit der Beauftragung weit entfernt sitzender Firmen gerechnet und somit hohe Transport- und Anfahrtskosten angesetzt habe. „Es war ein Glücksfall, einen Partner aus der Region zu finden“, betonte der Bauamtsleiter. Verwaltung und Ratsmitglieder äußerten aber auch die Vermutung, dass die Stahlbaufirma einfach großes Interesse an dem Auftrag als Referenzprojekt in der Region hatte.

Gute Aussichten in Sonsbeck

Touristische Attraktion am Niederrhein

Touristische Attraktion am Niederrhein : Gute Aussichten in Sonsbeck

Lehrpfad am Aussichtsturm Sonsbeck

Lehrpfad am Aussichtsturm Sonsbeck : 400 Meter rund ums Klima

So entsteht Sonsbecks Aussichtsturm

Bildergalerie : So entsteht Sonsbecks Aussichtsturm

Der unerwartete Geldsegen ist jedoch schon wieder großteils verplant. Ein Teil soll die Mehrkosten von 130.000 Euro beim Neubau der Pumpstation an der Herrenstraße decken. Weitere 60.000 Euro sollen in den Anbau am Feuerwehrgerätehaus fließen. Dort gibt es wegen der gestiegenen Baupreise einen Mehrbedarf von insgesamt 146.000 Euro.