Vorverkauf startet Auch 2024 gibt es ein White-Dinner an der Xantener Südsee

„Die Füße im Sand, Musik in der Luft, Köstlichkeiten auf dem Tisch, das Naturbad Xantener Südsee im Blick“ – so beschreibt das Freizeitzentrum das White-Dinner. Es wird in diesem Jahr schon zum fünften Mal stattfinden. Die beliebte Veranstaltung an der Xantener Südsee wird erneut von der Sparkasse am Niederrhein präsentiert und unterstützt. Die Premiere war 2019 gewesen. Damals hatten sich im Vorfeld schon Hunderte Menschen dafür angemeldet. Tatsächlich kamen dann sogar noch einige mehr.