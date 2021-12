Xantener Verein : Corona bremst auch die Stadtkultur aus

Xanten Wegen der Corona-Pandemie muss der Xantener Verein Stadtkultur viele Veranstaltungen streichen. Umso mehr freut er sich über die Termine, die stattfinden, und hofft auf das neue Jahr.

Ja, es gibt ihn noch, den Verein, der sich auf seine Fahnen geschrieben hat, die Kultur in die Stadt zu holen. Doch es geht dem Verein Stadtkultur ähnlich wie es allen Vereinen derzeit geht: Man möchte gerne, darf aber nicht – oder wenn, dann nur eingeschränkt und unter strengen Auflagen. Und dann ist es oft ein Balanceakt: Macht es überhaupt Sinn, Kunstschaffende für ein Konzert oder eine Ausstellung unter Vertrag zu nehmen, wenn heute niemand sagen kann, was morgen noch möglich ist?

Die Geschäftsführerin bedauert, dass der Verein Stadtkultur dieses Jahr beispielsweise die wechselnden Ausstellungen im Dreigiebelhaus streichen musste, für die Michael Blaszczyk federführend zuständig ist. Und auch das französische Flair auf der Klever Straße, das Künstler stets am letzten Wochenende der Sommerferien verbreiteten, gab es nicht: „,KleinMontMartre’ nur mit Maske? Das zu kontrollieren, übersteigt die Möglichkeiten eines kleinen Vereins wie unseren“, so die Geschäftsführerin.

Sandra Bree ist froh, dass im zu Ende gehenden Kalenderjahr wenigstens ein paar kulturelle Veranstaltungen durchgeführt werden konnten: die offenen Ateliers, zwei gut besuchte Pianoforte-Konzerte am 17. September und 22. Oktober im Rathaus-Saal, die Gastspiele von internationalen Studierenden im Rahmen der Euregio. Auch die Projekte zum 100. Todesjahr von Engelbert Humperdinck konnten stattfinden: die Märchenoper Hänsel und Gretel am 29. August, das Kammerkonzert Oreneta-Quartetts aus Köln mit Musik von Engelbert Humperdinck und Kurt Weill am 6. November in der evangelischen Kirche in Mörmter, die Sonderausstellung „Engelbert Humperdinck 2021“ im Siegfriedmuseum und das festliche Konzert zu Ehren des Komponisten am 20. November im Dom.