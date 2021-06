Kunstfest in Xanten : KleinMontMartre fällt auch 2021 aus

Xanten Mitte August sollte in Xanten das Kunstfest KleinMontMartre wieder stattfinden. Aber die Veranstalter haben es nun abgesagt. Auch eine Verschiebung um einen Monat kommt aus ihrer Sicht nicht infrage.

Der Vorstand des Vereins Stadtkultur Xanten sagt das Kunstfest KleinMontMarte 2021 ab. Die Durchführung zum bisher geplanten Termin Mitte August sei nach den aktuellen Regelungen der Corona-Schutzverordnung nicht zulässig, teilte der Verein Stadtkultur am Mittwoch mit. Auch bei einer Terminverschiebung in den September wären die Vorgaben zum Beispiel zur zulässigen Personenzahl und zur Kontaktverfolgung nach derzeitigem Stand so umfangreich, dass der Charme des Kunstmarktes erheblich einbüßen würde. Der Vereinsvorstand freue sich deshalb auf ein hoffentlich uneingeschränktes KleinMontMarte 2022.

Das Kunstfest war für den 14. und 15. August geplant gewesen, also für das letzte Wochenende der NRW-Sommerferien. Den Namen hat es durch seinen Charakter: Es findet immer rund um die Klever Straße in Xanten statt. Die Atmosphäre mit französisch anmutendem Charme erinnert an den Pariser Stadtteil und Künstlerhügel Montmartre. In den vergangenen Jahren nahmen Dutzende Künstler teil und zeigten ihre Kunstwerke wie Bilder, Graphiken, Fotografien und Skulpturen. Besucher des Festes konnten ihnen bei der Arbeit zuschauen.