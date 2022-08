Lernhefte für Xantener Schüler : Was macht eigentlich ein Bürgermeister?

Xanten Die Stadt Xanten verteilt wieder Lernhefte an Grundschüler, in denen die Arbeit des Rathauses erklärt wird. Bei einem Pressetermin stellte sich Bürgermeister Thomas Görtz den Fragen der Kinder.

Geschichten rund ums Rathaus, Bilder zum Ausmalen und spannende Rätsel machen das Lernheft aus, das von Bürgermeister Thomas Görtz zusammen mit Sandra Bree vom Schulverwaltungsamt an Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen der Xantener Grundschulen verteilt worden ist. Zu diesem Zweck waren rund 30 Kinder mit Lehrerinnen in den Sitzungssaal des Xantener Rathauses gekommen.

Aber was sind die Hauptaufgaben im Rathaus? Dazu gehört zum Beispiel, dass man dort „Heiratsanträge macht“, sagte ein Kind. Andere Schüler wollten wissen, wie lange Görtz bereits Bürgermeister sei. Natürlich gehörten auch Fragen wie „Was verdienst du?“ oder „Wie groß ist dein Haus?“ zu dem, was die Kinder interessierte. Görtz versprach ihnen, sie demnächst durchs Rathaus zu führen und ihnen dabei die Aufgaben vieler Mitarbeiter zu erklären. „Das Ziel des Lernheftes ist es“, so Görtz, „die Kinder spielerisch an das Rathaus und die dortige Arbeit heranzuführen.“ Nach Angaben des Herausgebers werden darin Fragen beantwortet wie: Was ist Demokratie und wie funktionieren Wahlen? Welche Rechte haben Kinder? Woher kommen die Steuergelder und wer gibt sie aus?