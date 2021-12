Debatte um Verkehrsberuhigung : Xantens Grüne werben für Tempo 20

Xanten In Xantens Stadtrat geht es um einen Vorschlag der Verwaltung, in der Innenstadt das Tempo von 30 auf 20 zu reduzieren. Während manche die Debatte auf Anfang 2022 verschieben wollen, sprechen sich die Grünen dafür aus, schon jetzt die Verkehrsberuhigung zu beschließen.

Vor der Abstimmung im Stadtrat werben die Grünen dafür, schon jetzt eine weitere Verkehrsberuhigung und Tempo 20 in der Xantener Innenstadt zu beschließen. Die Verwaltung habe dazu einen „großartigen Vorschlag“ vorgelegt, erklärte Fraktionssprecher Rolf Peter Weichold. Er warnte davor, die Abstimmung zu verschieben. Wenn die weitere Verkehrsberuhigung der Stadt in der Ratssitzung am Dienstag beschlossen werde, „ist jedem Kenner der Kommunalpolitik klar, dass nicht übermorgen schon Schranken, Poller und SUV-Sperren aufgebaut werden“. Die weitere Planung und die Umsetzung der Maßnahmen dauere, und die Zeit dränge. Das passende Förderprogramm laufe Ende 2022 aus.

In der Vorberatung im Planungsausschuss sprach sich eine Mehrheit der Mitglieder dafür aus, die Abstimmung über das Konzept auf Anfang des Jahres zu verschieben. Das liegt daran, dass parallel die Arbeiten an einem Mobilitätskonzept für die gesamte Stadt laufen. Dafür sollen in den nächsten Wochen die konkreten Maßnahmen besprochen werden. Dabei sollen die Vorschläge der Verwaltung für die Verkehrsberuhigung in der Innenstadt berücksichtigt werden.