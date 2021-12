Frauenfußball : SV Budberg beim 0:7 ohne Torabschluss

Rheinberg Die personell gebeutelte Mannschaft von Trainer Jürgen Raab musste gegen den 1. FC Köln II die eingeplante Niederlage hinnehmen. Torhüterin Franziska Gareißen gelang es sogar noch, einen Elfmeter zu halten.

Die ohnehin schon angespannte Personallage beim Gastgeber hatte sich kurzfristig noch weiter verschlechtert, weil auch Alexa Steffans nicht zur Verfügung stand. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles gegeben und sich gegen das spielstärkste Team der Liga achtbar aus der Affäre gezogen“, so Raab. Torhüterin Franziska Gareißen gelang es sogar noch, einen Elfmeter zu halten. „Unsere Enttäuschung hält sich heute in Grenzen, denn wir sind schon mit dem Realismus in die Partie gegangen, dass wir dieses Spiel verlieren werden.“