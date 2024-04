Zwei Spieler verlassen den Fußball-Bezirksligisten TuS Xanten meldet ersten Neuzugang

Während der 27-jährige Timm aufhört, weiß Jansen (29) noch nicht, ob er bei einem anderen Verein weiterspielt, wie Bardehle auf Nachfrage sagt. Alle anderen Kicker aus dem aktuellen Kader haben zugesagt, so Braun, der weiter mitteilte, dass Wito Wojciechowski zum TuS wechseln wird. Der Linsfuß kommt vom sicheren Landesliga-Absteiger SV Hönnepel-Niedermörmter. Dort kam er in dieser Saison bislang auf elf Einsätze. „Wito ist ein schneller Flügelspieler, der uns auch in der Abwehr weiterhelfen kann“, so Braun.