Verkehrsberuhigung in Xanten : Politik tritt bei Tempo 20 auf die Bremse

Xanten Die Debatte über die Verkehrsberuhigung in Xantens Innenstadt soll auf Anfang 2022 verschoben werden. Denn parallel laufen die Arbeiten am Mobilitätskonzept für das gesamte Stadtgebiet. Beides soll nicht unabhängig voneinander besprochen werden.

Die Entscheidung über Tempo 20 in der gesamten Xantener Innenstadt wird wahrscheinlich auf Anfang des Jahres 2022 verschoben. Dafür sprach sich der Planungsausschuss am Dienstagabend einstimmig aus. Die Entscheidung trifft der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 7. Dezember. Durch die Verschiebung könnte die Verkehrsberuhigung in der Innenstadt zusammen mit den Maßnahmen des Mobilitätskonzepts für ganz Xanten besprochen werden.